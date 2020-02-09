Гвардиола — о летних трансферах: «Манчестер Сити» должен что-то сделать

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о необходимости обновления состава команды предстоящим летом.
«У меня есть некоторые мысли по этому поводу, но не обсуждал пока это ни с кем, поскольку во время сезона не особо готов думать об этом.
Конечно, мы должны что-то делать, потому что Давид Сильва уходит, это касается и других позиций. Но не знаю, сколько футболистов к нам придёт, поскольку действовать на рынке всегда трудно. У нас все ещё есть два-три месяца, и они могут многое изменить.
Я не единственная причина, почему игроки переходят в «Сити». Мы работаем и с теми, кто выступает за клуб до меня. Футболисты идут к нам по финансовым соображениям или просто из-за того, что хотят играть за «Сити», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
- 9 февраля 2020
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