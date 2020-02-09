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Агент Бэйла: гольф — страсть Гарета, футбол — его жизнь

Агент Бэйла: гольф — страсть Гарета, футбол — его жизнь
Футбол / Испания 0

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, рассказал об увлечении валлийца гольфом и прокомментировал критику в его адрес.

«Гарет предпочитает футбол. Гольф — его страсть, но футбол — это его жизнь. Что я могу сказать тем, кто говорит, что Бэйл не хочет играть в некоторых матчах? Им следует держать язык за зубами, поскольку они не знают, о чём говорят. Лучше ничего не говорить и позволить людям думать, что ты идиот, чем открыть рот и дать им понять, что ты идиот. Эти люди такие. Они открывают рты, и показывают, что являются идиотами», — приводит слова Барнетта AS.

Бэйл выступает за «Реал» с сентября 2013 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист помог «сливочным» в 15 матчах во всех турнирах. В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

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