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«Крылья Советов» сделали предложение по иракскому хавбеку, которым интересовался «Зенит»

«Крылья Советов» сделали предложение по иракскому хавбеку, которым интересовался «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник багдадского клуба «Аль-Завра» и сборной Ирака Сафа Хади может стать игроком «Крыльев Советов», сообщает IQ-PRO.

По информации источника, самарский клуб сделал предложение по трансферу 21-летнего иракского футболиста. Сделка может состояться в ближайшее время. Ранее сообщалось, что в услугах Хади заинтересован петербургский «Зенит».

Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провёл за национальную команду один матч.

Самарские «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является набравший в 19 матчах 45 очков петербургский «Зенит». В тройку лидеров чемпионата входят «Краснодар» (35) и «Ростов» (34).

«Зенит» близок к приобретению 21-летнего полузащитника сборной Ирака
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