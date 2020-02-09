«Рубин» разгромил «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче. С. Бакаев оформил дубль
Казанский «Рубин» провёл товарищескую встречу со «Спартаком» из Юрмалы. Финальный свисток зафиксировал победу российской команды со счётом 4:1.
Первый мяч забил полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили на 9-й минуте. В начале второго тайма хавбек Солтмурад Бакаев увеличил преимущество казанского клуба, для 20-летнего футболиста этот гол стал дебютным за «Рубин». Спустя девять минут Бакаев оформил дубль. В середине второй половины ещё один мяч в ворота «Спартака» отправил нападающий Иван Игнатьев, реализовав пенальти. На 90-й минуте красно-белые сократили разницу счёте, забив с 11-метровой отметки.
«Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах команда из Казани набрала 19 очков.
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