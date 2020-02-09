Слуцкий: Бакаев сто процентов боевая единица

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги товарищеского матча со «Спартаком» из Юрмалы (4:1) и высказался об игре хавбека Солтмурада Бакаева.



«Счёт не соответствует игре. Мы должны были выиграть гораздо крупнее. Пропущенный гол с пенальти не огорчил. Главное было — не получить травму. Было большое количество стыков. Обидно в такой игре с соперником, который объективно слабее, когда имеешь огромное преимущество, получить травму. К сожалению, Бакаев её получил. Надеюсь, ничего серьёзного.



Бакаев сыграл в этом матче в районе 20 минут, забил два мяча, причём оба мяча индивидуальные. Он сто процентов боевая единица. У нас достаточно серьёзная конкуренция за место в составе во фланговых зонах», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».

«Рубин» разгромил «Спартак» из Юрмалы в товарищеском матче. С. Бакаев оформил дубль