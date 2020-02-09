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Семак и Дзюба пообщались с Акинфеевым и Березуцкими перед товарищеским матчем

Семак и Дзюба пообщались с Акинфеевым и Березуцкими перед товарищеским матчем
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак и нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба за полчаса до начала товарищеского матча с московским ЦСКА подошли к скамейке «армейцев», чтобы пообщаться с голкипером Игорем Акинфеевым, хавбеком Аланом Дзагоевым, защитником Георгием Щенниковым, а также с бывшими игроками клуба Алексеем и Василием Березуцкими, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Чуть позже к ним присоединился наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Соперники на поле и товарищи в жизни около 10 минут тепло общались, шутили и смеялись.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, братья Березуцкие этой зимой заняли пост заместителей гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам.

На «Чемпионате» доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Зенит» — ЦСКА.

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