«Антальяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором», у Кудряшова результативная передача

В матче 21-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» встречался с «Антальяспором». Игра прошла на стадионе «Кадыр Хаш» в Кайсери и завершилась вничью — 2:2.



На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайсериспора» Бернар Менса, реализовав пенальти. В компенсированное время первого тайма нападающий «Антальяспора» Синан Гюмюс сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, хавбек Педро Энрике вновь вывел хозяев вперёд. На 83-й минуте итоговый счёт установил полузащитник гостей Гомеш Фреди, забив с передачи российского защитника Фёдора Кудряшова.



«Антальяспор» набрал 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Кайсериспор» (12) — на последнем, 18-м месте.