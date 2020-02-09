«Антальяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором», у Кудряшова результативная передача
В матче 21-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» встречался с «Антальяспором». Игра прошла на стадионе «Кадыр Хаш» в Кайсери и завершилась вничью — 2:2.
На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайсериспора» Бернар Менса, реализовав пенальти. В компенсированное время первого тайма нападающий «Антальяспора» Синан Гюмюс сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, хавбек Педро Энрике вновь вывел хозяев вперёд. На 83-й минуте итоговый счёт установил полузащитник гостей Гомеш Фреди, забив с передачи российского защитника Фёдора Кудряшова.
«Антальяспор» набрал 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Кайсериспор» (12) — на последнем, 18-м месте.
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