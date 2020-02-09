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«Антальяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором», у Кудряшова результативная передача

«Антальяспор» сыграл вничью с «Кайсериспором», у Кудряшова результативная передача
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 21-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» встречался с «Антальяспором». Игра прошла на стадионе «Кадыр Хаш» в Кайсери и завершилась вничью — 2:2.

На 41-й минуте счёт открыл полузащитник «Кайсериспора» Бернар Менса, реализовав пенальти. В компенсированное время первого тайма нападающий «Антальяспора» Синан Гюмюс сравнял счёт, также реализовав 11-метровый удар. В начале второго тайма, на 46-й минуте, хавбек Педро Энрике вновь вывел хозяев вперёд. На 83-й минуте итоговый счёт установил полузащитник гостей Гомеш Фреди, забив с передачи российского защитника Фёдора Кудряшова.

«Антальяспор» набрал 19 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Кайсериспор» (12) — на последнем, 18-м месте.

Турция - Суперлига. 21-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 13:30 МСК
Кайсериспор
Кайсери
Окончен
2 : 2
Антальяспор
Анталия
1:0 Менса – 41' (пен)   1:1 Гюмюс – 45+1' (пен)   2:1 Педро Энрике – 46'   2:2 Фреди – 83'
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