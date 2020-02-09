Пирло: Конте превращается в дьявола, когда проигрывает

Бывший итальянский полузащитник Андреа Пирло поделился мнением о работе Антонио Конте на посту главного тренера миланского «Интера».
«Не удивлён, что «Интер» сражается за титул Серии А в этом сезоне, поскольку очень хорошо знаю Конте. Он всегда заставляет футболистов стараться изо всех сил, играть лучше, чем можно представить. Антонио одержим победами. Если он проиграл, с ним не стоит разговаривать. Он превращается в дьявола.
«Ювентус» сейчас настолько силён, потому что в команде качественные игроки на каждой позиции. Но, уверен, «Интер» будет сражаться до конца», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.
После 23 туров турнирную таблицу Серии А возглавляет «Ювентус», набравший 54 очка. «Интер» (51) занимает второе место. При этом у миланской команды один матч в запасе.
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