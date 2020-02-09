Дзюба: на Евро-2020 хочется как минимум повторить успех чемпионата мира

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба поделился ожиданиями от чемпионата Европы — 2020.

«Определённые ожидания и вещи, которые происходят со сборной, мы заслужили своей игрой, своей отдачей. Понятно, что сейчас вся страна к нам по-другому относится. Ответственности больше, после поражений — много критики. После матча с Бельгией было много критики.

Мы будем стараться. У нас очень непростая группа, скажу откровенно. Бельгия — жёсткий фаворит. Дания и мы — команды, наверное, равносильные, но не стоит забывать, что у них есть Кристиан Эриксен и Каспер Шмейхель. Плюс с нами они будут играть дома. Это играет в их пользу. Финнов тоже нельзя скидывать со счетов: они вышли из непростой группы, пройти ту же Боснию — дорогого стоит.

Кто-то говорит, что мы можем дойти до финала. Не стал бы так говорить, наверное. Но не мечтать и ехать на турнир с мыслями «а, заедем» — тоже неправильно. Нужно выходить из группы и постепенно решать свои задачи. Хотелось бы как минимум повторить успех чемпионата мира», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».