Дзюба: сейчас для сборной России нет кандидатуры лучше, чем Черчесов

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о продлении контракта главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова с РФС.
«Мне казалось, Станислав Саламович в случае с контрактом выдерживает паузу. А в целом, нас это не касается. Но сейчас нет кандидатуры лучше, чем он. После чемпионата мира мы все друг к другу притёрлись. Оставаться или не оставаться – его выбор, но сейчас Станислава Саламовича очень уважают и ценят в команде. И Мирослава Юрьевича тоже – он очень много для команды делает. Все в сборную едут с удовольствием, и это не слова бравады. Мне сейчас незачем лукавить или с кем-то заигрывать.
У Станислава Саламовича есть определённая энергетика, которая игроков заряжает. Иногда он может просто на игрока посмотреть, и тот сразу по-другому начинает действовать. И как физически готовят футболистов в сборной – это невероятно. После Кубка конфедераций слышал от ребят, но относился скептически. А потом понял: на чемпионате мира бежали, сил было вагон. Сейчас в предвкушении сбора, который будет перед Евро, потому что знаю, что меня подготовят. Буду машина", — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия 24».
- 9 февраля 2020
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