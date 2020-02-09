Дзюба: когда играет сборная, фанаты должны засунуть в одно место клубные принадлежности

Нападающий «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба поделился мнением об оскорблениях со стороны болельщиков.

«Должна быть золотая середина. Хотят они оскорблять, пусть оскорбляют. Идёт матч «Спартак» — «Зенит», вся «Открытие Арена» визжит. Они даже не болеют за «Спартак», им нужно унизить меня. Хоть раз я пискнул? Нет. Но когда играет сборная России, уважаемые фанаты должны засунуть себе в одно место все клубные принадлежности, прийти поболеть за свою сборную, которая вышла на чемпионат Европы. Идёт чемпионат – кричите всё, что угодно. Это болельщицкая культура, часть футбола, которую я принимаю.

Для меня было шоком, что оскорбляют игрока сборной страны. И здесь не важно, кого оскорбляют. Если бы оскорбили другого футболиста, я бы тоже не пошёл к трибуне. Рядом с этой трибуной были женщины и дети, которые пытались заглушить оскорбления. Это позорище, нет клубной принадлежности при игре сборной. Мне каждый раз это им объяснять? Мы не должны заигрывать с этими вещами, есть чёрное, а есть белое. Есть проблема, которую надо решать.

Какие есть претензии к сборной России? Говорят, что мы Бельгии безвольно проиграли. Это же вообще чушь. Мы вышли с настроем: «Ребята, накидайте нам?». Нет, мы вышли с уверенностью, с уважением к себе. Понимали, что против нас гранд, первое место в рейтинге. Мы хотели сыграть на равных, бились, сражались. Мы потерпели поражение, признаём, что сражение было проиграно. Но в следующем матче с Бельгией мы всё равно будем верить, что можем их победить. Всё это идёт от Станислава Саламовича. Я буду верить до конца своих дней, что мы можем победить Бельгию. Я не буду говорить, что мы постараемся. Или мне вообще не говорить? Спрашивают, почему я не уважаю журналистов. Ты что-то сказал, а твой ответ могут переиначить», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Россия-24».