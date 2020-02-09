«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 20:00

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» — «РБ Лейпциг».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Фрицем. В судейскую бригаду войдут ассистенты Доминик Шаль и Марсель Пельгрим. Резервный рефери — Роберт Кемптер.

В первой части чемпионата Испании «РБ Лейпциг» встречался с «Баварией» в матче 4-го тура. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Бавария» набрала 42 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (41) — на 2-м месте. В тройку лидеров также входит дортмундская «Боруссия» (39).