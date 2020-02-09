Кака: Алисон — лучший вратарь в мире, Фирмино и Луис Суарес — лучшие форварды

Бывший футболист сборной Бразилии Кака рассказал, кого он считает лучшими игроками в мире в каждой из линий.
«Алисон — лучший вратарь в мире на данный момент, Фабиньо — один из лучших полузащитников, а Фирмино и Луис Суарес — лучшие нападающие.
Фирмино понимает своё место на поле и меняет позицию. Он не стоит на поле всё время, а двигается, получает мяч и создаёт моменты. Для меня, как бразильца, очень приятно видеть, что они достигли такого большого успеха в Премьер-лиге", — приводит слова Кака Sky Sports.
В нынешнем сезоне Алисон провёл 17 матчей в чемпионате Англии и пропустил семь голов. Фирмино принял участие в 25 матчах Премьер-лиги, забил 8 голов и отдал 7 результативных передач. На счету Суареса 11 забитых мячей и 7 голевых передач в 17 матчах Примеры.
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