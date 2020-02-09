Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч турнира в Катаре

«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч турнира в Катаре
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Ерёменко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Седов, Кожемякин, Ведерников, Хаджикадунич, Прошляков, Норманн, Черкес, Безруков, Саплинов, Козлов, Долгов, Ливаднов, Осинов.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Мурило, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Мариу, Тугарев.

Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Рыбчинский, Мухин, Куликов.

«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Дениса Казанского на матч товарищеского турнира в Дохе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020