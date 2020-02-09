«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч турнира в Катаре

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 3-го тура товарищеского турнира в Катаре. Встреча состоится сегодня, 9 февраля, на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
«Ростов»: Рудаков, Осипенко, Чистяков, Логашов, Чернов, Ерёменко, Попов, Мамаев, Зайнутдинов, Байрамян, Шомуродов.
Запасные: Песьяков, Седов, Кожемякин, Ведерников, Хаджикадунич, Прошляков, Норманн, Черкес, Безруков, Саплинов, Козлов, Долгов, Ливаднов, Осинов.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Мурило, Кверквелия, Хёведес, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Мариу, Тугарев.
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Живоглядов, Коломейцев, Рыбчинский, Мухин, Куликов.
- 9 февраля 2020
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