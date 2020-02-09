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Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы «Реала»

Зидан попал в ДТП возле тренировочной базы «Реала»
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попал в дорожно-транспортное происшествие возле тренировочной базы клуба, сообщает AS.

Согласно информации источника, авария случилась вчера, 8 февраля, когда наставник «сливочных» направлялся на тренировку своей команды. На участке с круговым движением Audi француза столкнулся с другим автомобилем. Удар получился несильным, пострадавших в ДТП не было. После столкновения 47-летний специалист подписал с водителем другого авто документы на страховку и отправился на тренировку. Audi Зидана был повреждён лишь незначительно.

Фото можно посмотреть в «твиттере» Мойзеса Лопеса.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, набрав после 22 матчей 49 очков.

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