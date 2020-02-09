Гол Исака принёс победу «Реалу Сосьедад» в матче с «Атлетиком»
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Обслуживал матч арбитр Хосе Мунуэра Монтера. Ему ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо.
Счёт был открыт в середине второго тайма. На 65-й минуте автором забитого мяча стал Кристиан Португес, которому ассистировал Александер Исак. Через несколько минут гости восстановили равновесие, отличился Иньяки Уильямс с передачи Икера Муньяина. Победу «Реалу Сосьедад» принёс Исак, который забил гол на 83-й минуте.
«Реал Сосьедад», набрав 37 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетик» (31) — на 9-м месте.
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