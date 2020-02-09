«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.

«Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

Каплиенко является воспитанником запорожского «Металлурга». Также 23-летний защитник выступал за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.