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«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
Футбол / РПЛ 0

«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.

«Экс-защитник тбилисского «Динамо» Александр Каплиенко пополнил состав футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком подписан сроком на два с половиной года. Руководство и весь коллектив нашего клуба желают новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надёжной и уверенной игрой», — говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

Каплиенко является воспитанником запорожского «Металлурга». Также 23-летний защитник выступал за «Металлист» (Харьков), «Черноморец» (Одесса), белорусские «Смолевичи» и тбилисское «Динамо».

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.

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