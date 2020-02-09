Смолов — в стартовом составе «Сельты» на матч с «Севильей»

Российский форвард Фёдор Смолов попал в стартовый состав «Сельты» на матч 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей».
Состав "Сельты": Рубен, Мальо, Мурильо, Араухо, Оласа, Окай, Бельтран, Рафинья, Мендес, Аспас, Смолов.
На замене: Серхио, Суарес, Систо, Брадарич, Айду, Фернандес, Мина.
Состав "Севильи": Вацлик, Навас, Гомес, Карлос, Эскудеро, Фернандо, Хордан, Васкес, Окампос, Сусо, Эн-Несири.
На замене: Боно, Нолито, Банега, Конде, Гудель, де Йонг, Регилон.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Судьи на линиях — Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери — Леандро Карбахалес Гомес.
«Севилья» набрала 39 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (17) — на последнем, 20-м месте.
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