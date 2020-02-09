Рамос — первый игрок, который забивает голы на протяжении 17 лет подряд в Примере

Защитник «Реала» Серхио Рамос стал первым игроком, который забивает голы на протяжении 17 лет подряд в чемпионате Испании.

Футболист забил очередной гол в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (в данный момент счёт 2:1, идёт второй тайм). Впервые Рамос отличился в 2004 году. Тогда он ещё выступал за «Севилью».

Рамос перешёл в «Реал» из «Севильи» в 2005 году. Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 33-летний испанский защитник принял участие в 20 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (два — с пенальти), а также получил пять жёлтых карточек. Контракт футболиста с «Королевским клубом» действителен до лета 2021 года.