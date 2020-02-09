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«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре
Футбол / РПЛ 0

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в заключительном матче Кубка Матч Премьер. Встреча состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), основное время матча завершилось со счётом 3:3.

Первый гол был забит на 19-й минуте. После передачи Жоау Мариу ворота «Ростова» поразил Мурило. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял. На 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй мяч своей команды. Через 11 минут Гжегож Крыховяк восстановил паритет. Поляку ассистировал Даниил Куликов. На 71-й минуте Роман Еремёнко сделал счёт 3:2. Однако через три минуты 21-летний полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч в основное время матча. Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4.

В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.

Кубок Матч Премьер. 3-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 3
4 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Мурило – 19'   1:1 Осипенко – 42'   2:1 Мамаев – 50'   2:2 Крыховяк – 61'   3:2 Ерёменко – 71'   3:3 Рыбчинский – 74'
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