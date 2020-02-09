«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в матче турнира в Катаре

«Локомотив» обыграл «Ростов» в серии пенальти в заключительном матче Кубка Матч Премьер. Встреча состоялась на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе (Катар), основное время матча завершилось со счётом 3:3.

Первый гол был забит на 19-й минуте. После передачи Жоау Мариу ворота «Ростова» поразил Мурило. На 42-й минуте Максим Осипенко счёт сравнял. На 50-й минуте Павел Мамаев с паса Эльдора Шомуродова забил второй мяч своей команды. Через 11 минут Гжегож Крыховяк восстановил паритет. Поляку ассистировал Даниил Куликов. На 71-й минуте Роман Еремёнко сделал счёт 3:2. Однако через три минуты 21-летний полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Рыбчинский забил последний мяч в основное время матча. Серию пенальти точнее исполнили игроки «Локомотива» — 5:4.

В турнирной таблице турнира в Катаре «Локомотив» занял 2-е место, а — «Ростов» 3-е.