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«Реал» разгромил «Осасуну» и увеличил отрыв от «Барселоны»

«Реал» разгромил «Осасуну» и увеличил отрыв от «Барселоны»
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Гарсия Унай, которому ассистировал Рубен Гарсия. Гости сравняли счёт на 33-й минуте, отличился Иско. Через несколько минут «Королевский клуб» вывел вперёд Серхио Рамос с передачи Каземиро. Третий гол на 81-й минуте забил Лукас Васкес с паса Карима Бензема. В конце матча окончательный счёт установил Лука Йович.

«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет шесть очков.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Унай – 14'   1:1 Иско – 33'   1:2 Рамос – 38'   1:3 Васкес – 84'   1:4 Йович – 90+2'
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