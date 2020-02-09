«Реал» разгромил «Осасуну» и увеличил отрыв от «Барселоны»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Осасуна» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Памплоне на стадионе «Эль-Садар». Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано. Ему ассистировали судьи на линиях Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас.

Счёт был открыт в начале матча. На 14-й минуте автором забитого мяча стал Гарсия Унай, которому ассистировал Рубен Гарсия. Гости сравняли счёт на 33-й минуте, отличился Иско. Через несколько минут «Королевский клуб» вывел вперёд Серхио Рамос с передачи Каземиро. Третий гол на 81-й минуте забил Лукас Васкес с паса Карима Бензема. В конце матча окончательный счёт установил Лука Йович.

«Реал», набрав 52 очка, лидирует в турнирной таблице Примеры. Отрыв от идущей второй «Барселоны» составляет шесть очков.