Защитник «Авангарда» Никитин близок к переходу в «Енисей»
Как стало известно «Чемпионату», защитник курского «Авангарда» Денис Никитин близок к переходу в «Енисей».
Никитин является воспитанником московского ЦСКА. В курский «Авангард» он перешёл летом 2016 года на правах свободного агента. Через год он перебрался в «Тосно», который впоследствии сдавал его в аренду в «Оренбург» и тот же «Авангард». Летом 2018 года он снова перешёл в курский клуб на правах свободного агента.
В текущем розыгрыше Футбольной национальной лиги 22-летний защитник принял участие в 19 матчах, голов не забивал. Контракт футболиста с «Авангардом» рассчитан до следующего лета.
В турнирной таблице ФНЛ «Авангард» набрал 27 очков и занимает 14-е место. «Енисей» (25) — на 17-м местев РПЛ.
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