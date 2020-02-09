Защитник «Авангарда» Никитин близок к переходу в «Енисей»

Как стало известно «Чемпионату», защитник курского «Авангарда» Денис Никитин близок к переходу в «Енисей».

Никитин является воспитанником московского ЦСКА. В курский «Авангард» он перешёл летом 2016 года на правах свободного агента. Через год он перебрался в «Тосно», который впоследствии сдавал его в аренду в «Оренбург» и тот же «Авангард». Летом 2018 года он снова перешёл в курский клуб на правах свободного агента.

В текущем розыгрыше Футбольной национальной лиги 22-летний защитник принял участие в 19 матчах, голов не забивал. Контракт футболиста с «Авангардом» рассчитан до следующего лета.

В турнирной таблице ФНЛ «Авангард» набрал 27 очков и занимает 14-е место. «Енисей» (25) — на 17-м местев РПЛ.