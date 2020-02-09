Семак: из-за лимита «Зенит» будет вынужден выпускать более слабый состав
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.
— Не на всех позиция есть русские игроки, например, если взять центральных защитников, то с легионерами конкурирует лишь молодой Прохин?
— Это проблема всего российского футбола — защитников с российским паспортом совсем мало.
— Можно ли говорить о том, что из-за лимита «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать не всегда оптимальный состав во второй части чемпионата?
— Да, всё так и есть, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице РПЛ.
Семак: Малком создавал остроту в матче с ЦСКА за счёт нестандартных действий
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
21:32
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:55
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:01
-
17:40
-
17:32
-
17:32
-
17:30
-
17:16
-
17:05
-
17:01
-
16:50
-
16:47
-
16:38
-
16:32
-
16:29
Партнерский контент