Семак: из-за лимита «Зенит» будет вынужден выпускать более слабый состав

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

— Не на всех позиция есть русские игроки, например, если взять центральных защитников, то с легионерами конкурирует лишь молодой Прохин?

— Это проблема всего российского футбола — защитников с российским паспортом совсем мало.



— Можно ли говорить о том, что из-за лимита «Зенит» во второй части сезона будет вынужден выпускать не всегда оптимальный состав во второй части чемпионата?

— Да, всё так и есть, — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, лидирует в турнирной таблице РПЛ.