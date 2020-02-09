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«Бетис» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 23:00

«Бетис» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 23:00
Футбол / Испания 0

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» — «Барселона». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье, стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» — «Севилья».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. В судейскую бригаду войдут ассистенты Судьями на линиях будут Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери — Франсиско Х. Эрнандес Маэсо.

В первой части чемпионата Испании «Барселона» встречалась с «Бетисом» в матче 2-го тура. Игра завершилась победой каталонского клуба со счётом 5:2.

«Барселона» набрала 46 очков в 22 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (28) — на 13-м месте.

«Бетис» — «Барселона»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 23-го тура чемпионата Испании
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