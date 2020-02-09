«ПСЖ» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 23:05

Сегодня, 9 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции «Пар Сен-Жермен» — «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Сен-Жермен» — «Лион».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистировать ему будут Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервный рефери — Карим Абед.

В первой части чемпионата Франции «Лион» встречался с «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура. Игра завершилась победой парижан со счётом 1:0.

«Пари Сен-Жермен» набрал 58 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (33) — на 8-м месте.