«ПСЖ» — «Лион»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 9 февраля в 23:05
Сегодня, 9 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Франции «Пар Сен-Жермен» — «Лион». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари Сен-Жермен» — «Лион».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистировать ему будут Сириль Гренгор и Николя Дано. Резервный рефери — Карим Абед.
В первой части чемпионата Франции «Лион» встречался с «Пари Сен-Жермен» в матче 6-го тура. Игра завершилась победой парижан со счётом 1:0.
«Пари Сен-Жермен» набрал 58 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Лион» (33) — на 8-м месте.
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