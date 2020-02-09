Карпин: нельзя ни один из матчей занести полностью в актив

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в серии пенальти в заключительном матче Кубка Матч Премьер с «Локомотивом».
«Контроль мяча в первом тайме? Мы так планировали. Продолжали так играть и во втором тайме, пока замены не пошли. На левом фланге было больше свободного пространства. Футболистам не запрещено было атаковать справа и делать это только слева. В перерыве были запланированы три замены. Замены были не из-за того, что кто-то плохо играл или выпадал, а потому что был план.
Пробуем Мамаева на разных позициях. Чтобы он понимал, что делать на позиции центрального полузащитника или крайнего нападающего.
Когда команда соперника стоит в своей штрафной, вы хотите чтобы играли через центр и получали контратаки? В основном играли на флангах. Создали достаточно моментов. 60 минут были идеальными.
Ионов восстанавливается. На третьем сборе в Марбелье уже будет в общей группе и сможет сыграть. Лучшие футболисты по итогам сбора? Не могу определить.
Нельзя брать целиком одну игру и говорить, что мы провели её хорошо. Понравился первый тайм со «Спартаком». Хорошо провели с «Локомотивом» 60 минут, с «Партизаном» — тоже минут 60-70. Нельзя ни один из матчей занести полностью в актив. Основные футболисты хорошо делали то, что мы тренируем, пока их не меняли. Тогда всё получалось", — цитирует Карпина «Матч ТВ».
- 9 февраля 2020
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