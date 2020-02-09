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Сёмин: игроки «Локомотива» в матче с «Ростовом» переломили, казалось, безнадёжную ситуацию

Сёмин: игроки «Локомотива» в матче с «Ростовом» переломили, казалось, безнадёжную ситуацию
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу команды в матче международного турнира с «Ростовом» (3:3, по пенальти 5:4).

«Это тренировочный матч, мы хотели посмотреть, как будет выглядеть схема с тремя центральными защитниками. Выглядела не очень хорошо. «Ростов» имел большое преимущество, но наши футболисты – молодцы. Переломили, казалось, безнадёжную ситуацию. Были хорошие отрезки. Мы могли победить в основное время.

Пока молодых не нужно хвалить. Ещё далеко до уровня, когда они смогут стабильно играть в основе. Но мы ждём от них помощи. На этом сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если так пойдёт и дальше, он может забронировать себе место в старте. На данный момент он ближе всех к основному составу.

Рыбчинский хорошо вышел и сыграл блестяще. Его козырь – скорость, есть хорошая обводка. Скорость в современном футболе играет большую роль. Посмотрим, что будет дальше.

У Мариу на позиции форварда не получилось. Возможно, кондиции ещё не те. Можно сказать, что в первом тайме у нас не было нападающих. Любая травма становится проблемой. Состав ограничен», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

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