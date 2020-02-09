Гончаренко прокомментировал ситуацию с будущим Котина, Колесниченко и Караева
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с будущим Никиты Котина, Кирилла Колесниченко и Давида Караева. Контракт первого принадлежит «армейцам», двое последних находятся в московском клубе на просмотре.
«У Котина контракт с ЦСКА, поэтому он с нами будет работать. Что касается Колесниченко, то есть договорённость, что часть третьего сбора он захватит. Матч с «Оддом» не был для него определяющим. Что касается Караева, то нам нужен ещё день-два, чтобы оценить ситуацию. Решение пока не принято», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.
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