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Гончаренко прокомментировал ситуацию с будущим Котина, Колесниченко и Караева

Гончаренко прокомментировал ситуацию с будущим Котина, Колесниченко и Караева
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ситуацию с будущим Никиты Котина, Кирилла Колесниченко и Давида Караева. Контракт первого принадлежит «армейцам», двое последних находятся в московском клубе на просмотре.

«У Котина контракт с ЦСКА, поэтому он с нами будет работать. Что касается Колесниченко, то есть договорённость, что часть третьего сбора он захватит. Матч с «Оддом» не был для него определяющим. Что касается Караева, то нам нужен ещё день-два, чтобы оценить ситуацию. Решение пока не принято», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах подопечные Виктора Гончаренко набрали 34 очка.

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