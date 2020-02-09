Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»

Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Футбол / Испания 0

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».

В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) француз отметился голевым пасом, который стал для него 132-м в футболке «Реала». По этому показателю Бензема опередил прежнего рекордсмена португальского нападающего Криштиану Роналду (131).

В списке лучших бомбардиров в истории «Реала» Бензема занимает шестое место, забив 240 голов. Лидером является Роналду (450).

Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 22 матчах Примеры, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Новый контракт сделает Бензема одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020