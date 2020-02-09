Бензема стал лучшим ассистентом в истории «Реала»
Французский нападающий «Реала» Карим Бензема вышел на первое место в списке лучших ассистентов в истории «Королевского клуба».
В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Осасуной» (4:1) француз отметился голевым пасом, который стал для него 132-м в футболке «Реала». По этому показателю Бензема опередил прежнего рекордсмена португальского нападающего Криштиану Роналду (131).
В списке лучших бомбардиров в истории «Реала» Бензема занимает шестое место, забив 240 голов. Лидером является Роналду (450).
Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне 32-летний форвард принял участие в 22 матчах Примеры, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
Новый контракт сделает Бензема одним из самых высокооплачиваемых игроков «Реала»
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