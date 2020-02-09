Смолов получил предупреждение в матче с «Севильей»

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов получил предупреждение в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Севильей». Встреча проходит на стадионе «Балаидос» в Виго.

Жёлтую карточку российский нападающий увидел перед собой на 80-й минуте встречи за фол против Хесуса Наваса. К тому времени счёт в матче был 1:1. На 23-й минуте гостей вперёд вывел Юссеф Эн-Несири. Хозяева отыгрались на 78-й минуте. Результативным ударом после паса Рафиньи Алькантары отметился Яго Аспас.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. В судейскую бригаду входят ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери — Леандро Карбахалес Гомес.

«Севилья» набрала 39 очков в 22 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (17) — на последнем, 20-м месте.