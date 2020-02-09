«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка Германии

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка Германии сезона-2019/2020.

Действующий обладатель трофея мюнхенская «Бавария» встретится с гельзенкирхенским «Шальке-04».

Полностью список пар 1/4 финала выглядит следующим образом:

«Байер» Леверкузен — «Унион» Берлин



«Шальке-04» Гельзенкирхен — «Бавария» Мюнхен



«Айнтрахт» Франкфурт — «Вердер» Бремен



«Саарбрюкен» — «Фортуна» Дюссельдорф



Матчи состоятся 3 и 4 марта.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Второе место с большим отставанием занимает «Вердер», который выигрывал Кубок Германии шесть раз. Третье место делят «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по пять).