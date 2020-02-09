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«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка Германии

«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка Германии
Футбол / Германия 0

Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка Германии сезона-2019/2020.

Действующий обладатель трофея мюнхенская «Бавария» встретится с гельзенкирхенским «Шальке-04».

Полностью список пар 1/4 финала выглядит следующим образом:

«Байер» Леверкузен — «Унион» Берлин

«Шальке-04» Гельзенкирхен — «Бавария» Мюнхен

«Айнтрахт» Франкфурт — «Вердер» Бремен

«Саарбрюкен» — «Фортуна» Дюссельдорф

Матчи состоятся 3 и 4 марта.

Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Второе место с большим отставанием занимает «Вердер», который выигрывал Кубок Германии шесть раз. Третье место делят «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по пять).

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