«Бавария» встретится с «Шальке-04» в четвертьфинале Кубка Германии
Состоялась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Кубка Германии сезона-2019/2020.
Действующий обладатель трофея мюнхенская «Бавария» встретится с гельзенкирхенским «Шальке-04».
Полностью список пар 1/4 финала выглядит следующим образом:
«Байер» Леверкузен — «Унион» Берлин
«Шальке-04» Гельзенкирхен — «Бавария» Мюнхен
«Айнтрахт» Франкфурт — «Вердер» Бремен
«Саарбрюкен» — «Фортуна» Дюссельдорф
Матчи состоятся 3 и 4 марта.
Самым титулованным клубом в истории Кубка Германии является «Бавария». Мюнхенский клуб становился обладателем трофея 19 раз. Второе место с большим отставанием занимает «Вердер», который выигрывал Кубок Германии шесть раз. Третье место делят «Шальке-04» и «Айнтрахт» (по пять).
«Бавария» обыграла «Хоффенхайм» в матче Кубка Германии, Левандовски оформил дубль
Читайте также
- 9 февраля 2020
-
23:11
-
22:42
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:32
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:05
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:26
-
19:15
-
18:57
-
18:55
-
18:33
-
18:26
-
18:10
-
18:01
-
17:40
Партнерский контент