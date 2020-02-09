Фанаты «Малаги» устроили похороны клуба, пройдя по улице с гробом
Фанаты «Малаги» перед домашним матчем 27-го тура испанской Сегунды с «Нумансией» устроили похороны клуба. Болельщики надели маски и принесли к стадиону «Ла Росаледа» гроб.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Кристиана Маховски.
Матч «Малаги» с «Нумансией» проходит в эти минуты. К 30-й минуте встречи гости выигрывают со счётом 1:0.
«Малага» проводит в Сегунде уже второй год. Из Примеры команда вылетела по итогам сезона-2017/2018, заняв последнее место в высшем дивизионе Испании.
В текущей кампании «Малага» находится в зоне вылета Сегунды, занимая 19-е место в турнирной таблице. Команда набрала 29 очков. Отставание от 18-го места, которое даёт право сохранить прописку во втором дивизионе, составляет одно очко.
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