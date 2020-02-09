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Наставник «Сельты»: через 2 недели Смолов будет выглядеть лучше

Наставник «Сельты»: через 2 недели Смолов будет выглядеть лучше
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия заявил, что российский форвард команды Фёдор Смолов пока находится не в лучшей физической форме.

«Брадарич и Смолов пришли к нам, когда проходили предсезонную подготовку в своих командах, они долгое время не играли. Мы не можем рисковать ими из-за того, что есть вероятность получения травмы. Мы должны быть осторожными, через две недели они будут выглядеть намного лучше», — цитирует Гарсию La Voz de Galicia.

Напомним, Смолов перешёл в «Сельту» из «Локомотива» в зимнее трансферное окно на правах аренды. По условиям аренды, испанский клуб получит возможность выкупить его по окончании сезона. Смолов уже выходил на поле в матче чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1) в предыдущем туре. На поле в той игре он провёл 13 минут.

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