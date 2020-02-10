Крал: «Спартак» может побороться за путевку в Лигу Европы, мы остаёмся в игре

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал считает, что его команда ещё способна побороться за путёвку в Лигу Европы на следующий сезон.
«Есть ли у «Спартака» шансы побороться за путёвку в Лигу Европы? Да, это возможно, мы остаёмся в игре. Возобновление сезона будет очень тяжёлым, в первом же матче нам предстоит сыграть дерби против «Динамо». Затем в середине недели мы проведём ещё одну сложную встречу с ЦСКА в Кубке России. А потом состоится игра с «Краснодаром». Так что старт будет непростой. Но если нам удастся победить в каждой из этих встреч, то мы обретём отличную психологическую форму. Так что такие тяжёлые матчи могут в итоге помочь нам», — приводят слова Крала «Известия».
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.
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