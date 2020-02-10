Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом». Месси отдал три голевые передачи

«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом». Месси отдал три голевые передачи
Футбол / Испания 0

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» проиграл «Барселоне» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Каналес, который реализовал пенальти. Через несколько минут каталонцы восстановили равновесие, отличился Френки де Йонг с передачи Лионеля Месси. В середине тайма севильцы вновь вышли вперед, гол забил Набиль Фекир. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Серхио Бускетс с паса Месси. На 72-й минуте «Барселону» вывел вперёд Клеман Лангле. Голевой пас вновь отдал Месси.

Команды заканчивали матч в неполных составах. За две жёлтые карточки были удалены Фекир и Лангле.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона
1:0 Каналес – 6' (пен)   1:1 де Йонг – 9'   2:1 Фекир – 26'   2:2 Бускетс – 45+3'   2:3 Лангле – 72'
Удаления: Фекир – 76' / Лангле – 79'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020