«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом». Месси отдал три голевые передачи

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» проиграл «Барселоне» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Каналес, который реализовал пенальти. Через несколько минут каталонцы восстановили равновесие, отличился Френки де Йонг с передачи Лионеля Месси. В середине тайма севильцы вновь вышли вперед, гол забил Набиль Фекир. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Серхио Бускетс с паса Месси. На 72-й минуте «Барселону» вывел вперёд Клеман Лангле. Голевой пас вновь отдал Месси.

Команды заканчивали матч в неполных составах. За две жёлтые карточки были удалены Фекир и Лангле.