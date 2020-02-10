«Барселона» одержала волевую победу над «Бетисом». Месси отдал три голевые передачи

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Бетис» проиграл «Барселоне» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес. Ему ассистировали судьи на линиях Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.
Счёт был открыт в начале матча. На 6-й минуте автором забитого мяча стал Серхио Каналес, который реализовал пенальти. Через несколько минут каталонцы восстановили равновесие, отличился Френки де Йонг с передачи Лионеля Месси. В середине тайма севильцы вновь вышли вперед, гол забил Набиль Фекир. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Серхио Бускетс с паса Месси. На 72-й минуте «Барселону» вывел вперёд Клеман Лангле. Голевой пас вновь отдал Месси.
Команды заканчивали матч в неполных составах. За две жёлтые карточки были удалены Фекир и Лангле.
- 10 февраля 2020
-
02:07
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:25
- 9 февраля 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
22:42
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55
-
21:55
-
21:52
-
21:32
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:42
-
20:29
-
20:24
-
20:17
-
20:13
-
20:05
-
20:05