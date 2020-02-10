«ПСЖ» обыграл «Лион» в матче Лиги 1. На двоих команды забили шесть мячей

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Лион» в матче 24-го тура чемпионата Франции. Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 4:2.

Победу парижанам принесли результативные удары Анхеля Ди Марии, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани. Ещё один мяч в ворота своей команды забил защитник «Лиона» Фернандо Марсал. У гостей голами отметились Мартен Терье и Мусса Дембеле.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» уверенно занимает 1-е место. В активе парижан 61 очко. Ближайшего преследователя в лице «Марселя» команда опережает на 12 очков. «Лион», имея в активе 33 очка, занимает 9-е место. В следующем туре «Пари Сен-Жермен» в гостях сыграет с «Амьеном» (15 февраля), «Лион» днём позже примет «Страсбург».