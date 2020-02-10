Крал — о Соболеве: раньше в «Спартаке» не было нападающего такого плана

21-летний чешский полузащитник «Спартака» Алекс Крал подвёл итоги товарищеского турнира в Катаре, а также поделился мнением о новичке команды нападающем Александре Соболеве, который зимой перешёл на правах аренды из самарских «Крыльев Советов».
«Думаю, гораздо важнее было отработать некоторые тактические моменты и хорошо подготовиться к началу сезона. Ценнее, конечно, брать трофеи уже в самом сезоне. Но в любом случае здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок.
Раньше у нас не было нападающего такого плана в команде как Соболев. Он высокий форвард, и это разнообразило нашу атаку. В игре против «Партизана» Александр забил первый гол за «Спартак» — это здорово, и мы рады за него. Надеюсь, он поможет нам в нынешнем сезоне», — приводят слова Крала «Известия».
В текущем сезоне Крал принял участие в 20 матчах во всех турнирах за «Спартак», в которых отметился одной результативной передачей.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место. После 19 туров в активе красно-белых 22 очка.
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