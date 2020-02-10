Ибрагимович: в первом тайме «Интер» не был похож на команду со 2-го места

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ставший автором забитого мяча и результативной передачи в миланском дерби, выразил мнение об игре команды после перерыва при счёте 2:0, а также прокомментировал игру «Интера».

«Трудно объяснить, что произошло. В перерыве мы сказали себе, что первые 15 минут будут решающими, и именно в этом отрезке мы пропустили два гола. «Милан» перестал играть, верить и прессинговать. После перерыва в нашей игре всё рухнуло. Я думаю, что многое зависит от опыта, потому что вы должны знать, как контролировать игру со счетом 2:0.

Первый тайм от «Милана» был практически идеальным. Я ожидал большего от «Интера», и в первом тайме они не были похожи на команду со второго места. Они показали себя после перерыва», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В текущем сезоне Ибрагимович принял участие в 6 играх за «Милан», в которых отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

«Интер», одержав победу и воспользовавшись проигрышем «Ювентуса» в игре с «Вероной» (1:2), занимает 1-е место в чемпионате Италии с 54 очками в 23 играх. «Ювентус» и «Лацио», имея в своём активе столько же очков, уступают нерадзурри по дополнительным показателям.

«Милан», набрав 32 очка в 23 играх, занимает 10-е место.