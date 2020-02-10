Сетьен: непросто перевернуть игру, дважды уступая в счёте, но «Барселоне» это удалось

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен подвёл итоги встречи 23-го тура с «Бетисом», который завершился победой сине-гранатовых со счётом 3:2.

«Мы провели два очень тяжелых матча, было очень сложно. Не было моментов, когда мы чувствовали себя комфортно. Мне действительно понравилась игра команды. Нужно ценить то, что мы делаем. Нам есть в чем прибавить, но я доволен. Непросто перевернуть игру, дважды уступая в счёте, но нам это удалось. «Барселона» прибавляет во многих вещах, и я очень доволен игрой, результатом и всем остальным. Но нам по-прежнему есть куда расти. Но это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили.

Игроки старались поджимать соперника, но в составе «Бетиса» выступают очень качественные футболисты. Фекир провел невероятный матч, у него очень сложно отобрать мяч. Но у нас были свои моменты. У меня много друзей в «Бетисе». Хочу пожелать им всего наилучшего, тем более теперь, когда они сыграли с нами.

Что касается судейства, то я не видел отчетливо момент, когда схватили Месси. Арбитр был ближе и, наверное, видел все лучше», — приводит слова Сетьена Marca.

«Барселона», набрав 49 очков в 23 матчах, занимает 2-е место в чемпионате Испании, отставая от мадриского «Реала» на 3 очка. «Бетис» (28) – 13-е.