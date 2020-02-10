Сборная Бразилии по футболу разгромила Аргентину и отобралась на Олимпийские игры — 2020

Олимпийская сборная Бразилии по футболу завоевала право участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В заключительном туре квалификации бразильцы разгромили национальную команду Аргентины со счётом 3:0. В составе победителей дубль оформил Матеус Кунья, а ещё один гол забил Паулиньо. Сборная Бразилии заняла второе место в группе и вышла на ОИ-2020.
Ранее сообщалось, что олимпийская сборная Аргентины по футболу досрочно выиграла квалификацию и отобралась на Олимпийские игры 2020 года.
Сборные Уругвая и Колумбии заняли третье и четвёртое места соответственно и не смогли пробиться на Олимпиаду в Токио.
Шесть городов Японии примут матчи футбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 года. Соревнования пройдут с 22 июля по 8 августа. Первые матчи состоятся до официального открытия Олимпийских игр.
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