Моуринью: лучший способ помочь своей команде — работать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал своё присутствие на матче 21-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг» (0:0).
«На таких матчах очень важно присутствовать. Ты можешь видеть самые мелкие детали даже на предматчевой разминке. Таким образом я вижу то, что мне не показывают телевизионные трансляции или видео.
Можно увидеть некоторые навыки и способности футболиста, которые в игре изначально скрываются. Это уже совсем другой опыт, я не мог упустить такую возможность.
Я рад, что теперь есть зимний перерыв, и мои игроки могут физически и морально отдохнуть. Но мне самому отдых не нужен. Считаю, что лучший способ попытаться помочь команде — работать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет на своём стадионе «РБ Лейпциг». Встреча состоится 19 февраля.
- 10 февраля 2020
-
09:53
-
09:40
-
09:24
-
09:24
-
08:55
-
08:05
-
07:18
-
04:30
-
04:06
-
03:33
-
03:11
-
02:51
-
02:37
-
02:24
-
02:07
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:25
- 9 февраля 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:31
-
23:15
-
23:11
-
22:42
-
22:36
-
22:26
-
22:14
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:55