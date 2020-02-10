Моуринью: лучший способ помочь своей команде — работать

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью прокомментировал своё присутствие на матче 21-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «РБ Лейпциг» (0:0).

«На таких матчах очень важно присутствовать. Ты можешь видеть самые мелкие детали даже на предматчевой разминке. Таким образом я вижу то, что мне не показывают телевизионные трансляции или видео.

Можно увидеть некоторые навыки и способности футболиста, которые в игре изначально скрываются. Это уже совсем другой опыт, я не мог упустить такую возможность.

Я рад, что теперь есть зимний перерыв, и мои игроки могут физически и морально отдохнуть. Но мне самому отдых не нужен. Считаю, что лучший способ попытаться помочь команде — работать», — приводит слова Моуринью Sky Sports.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» примет на своём стадионе «РБ Лейпциг». Встреча состоится 19 февраля.