Месси — второй игрок с двузначным числом мячей и голевых пасов в топ-5 лигах в этом сезоне

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал героем матча 23-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который состоялся накануне, 9 февраля, на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Аргентинец отметился тремя результативными передачами и помог своей команде добиться победы со счётом 3:2.
Таким образом, капитан сине-гранатовых увеличил свои показатели по забитым мячам и голевым пасам в нынешнем розыгрыше чемпионата до двузначных чисел. В настоящее время в активе 32-летнего аргентинца 14 голов и 11 пасов в 18 встречах первенства.
Как сообщает Opta в «Твиттере», Лео стал вторым футболистом в топ-5 европейских лигах, добившимся подобной статистики. Раньше него это сделал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо. На счету 19-летнего англичанина 12 голов и 13 результативных передач в 19 матчах немецкой Бундеслиги.
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