Пиоли: зол на игроков «Милана», но они способны на большие дела
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:4).
«Я зол на игроков, нас наказали за такую игру в обороне, нельзя было недорабатывать в определённых эпизодах. Было действительно жаль упустить такой результат, так как в первом тайме мы играли так, будто между нами нет 19 очков отставания в турнирной таблице.
Я должен быть зол и расстроен, но мне нужно донести до сознания моих игроков, что они способны совершать большие дела, если перестанут совершать ошибки», — приводит слова Пиоли Football Italia.
«Милан» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Стефано Пиоли по итогам 23 туров набрали 32 очка.
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