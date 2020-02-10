Футболисты сборной России проголосовали за лучший фильм года, сообщает пресс-служба команды в «Твиттере».



Наибольшей популярностью среди игроков пользуется «Ford против Ferrari». Предпочтение этому фильму отдали Ильзат Ахметов (ЦСКА), Денис Черышев («Валенсия»), Иван Обляков (ЦСКА), Дмитрий Баринов («Локомотив»), Антон Шунин («Динамо») и Антон Миранчук («Локомотив»).



За картину «Джокер» проголосовали Иван Игнатьев («Рубин»), Георгий Джикия («Спартак») и Вячеслав Караваев («Зенит»). Фильму «Ирландец» отдали предпочтение Фёдор Чалов (ЦСКА) и Максим Беляев («Арсенал»). За «Однажды в… Голливуде» проголосовал лишь Артём Дзюба («Зенит»), за «1917» – Николай Комличенко («Динамо»).



Фильму «Паразиты», получившему «Оскара» в номинации лучший фильм года, также отдал голос лишь один игрок – Александр Ерохин («Зенит»).

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