Пикфорд: все ненавидят футболистов сборной Англии. Это задевает и бесит

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд пожаловался на отношение к футболистам национальной команды.
«Я думаю, что пресса, бывшие футболисты – посмотрите на Гари Невилла – и все остальные охотятся на игроков сборной Англии. Каждый получает втык. Это часть жизни игрока английской сборной. Ты вынужден жить с этим и стараться держать это подальше от своей головы, поскольку являешься единственным, кто может что-то изменить.
Это видно невооружённым глазом. Все ненавидят тебя по той или иной причине. Я с этим справляюсь и знаю, на что способен и в чём хорош. Но это действительно задевает. Я знаю, что хорошо играю за сборную. Это забавно, потому что пока ты в национальной команде, все тебя восхваляют, но после возвращения в клуб каждый желает размазать тебя. Я не позволяю таким вещам влиять на себя, но это по-настоящему бесит», — цитирует Пикфорда Goal.com.
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