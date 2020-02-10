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В английской Премьер-лиге планируют изменить систему заявки доморощенных игроков

В английской Премьер-лиге планируют изменить систему заявки доморощенных игроков
Футбол / Англия 0

Руководство английской Премьер-лиги намерено избавиться от правила обязательного присутствия в заявке доморощенных игроков, сообщает The Telegraph.

По информации источника, после брекзита в руководстве Премьер-лиги хотят изменить систему заявки воспитанников команд и создать вместо этого более сложную и динамичную систему, которая будет поощрять команды, предоставляющие игровое время английским игрокам.

Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует рекомендовать правительству повысить число доморощенных игроков в заявке клуба с 8 до 12. При этом не исключается ограничение разрешения на работу для остальных 13 футболистов.

В Премьер-лиге хотят сохранить число доморощенных игроков в 8 человек и дать право свободно подписывать оставшихся игроков из любого региона мира. Руководящие органы на данный момент далеки от соглашения.

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