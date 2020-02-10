Кинг: переход в «МЮ» стал бы воплощением мечты. Не знаю, почему он не состоялся

Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно. Норвежец является выпускником академии «красных дьяволов» и принадлежал им с 2009 по 2012 год, однако так и не провёл за клуб ни одного матча.



«У меня нет чёткого ответа на вопрос, насколько близок я был к переходу. Мне нужно следить за своими высказываниями. Во мне таилась вера в то, что трансфер произойдёт. Для меня это был особенный момент, учитывая, что я переехал в Англию в 16 лет, чтобы достичь своей цели, и я хотел сделать это в «Манчестер Юнайтед». Но этого не произошло, и я решил уйти. Когда слышишь, что тебя связывают с переходом в «Юнайтед», а потом поступает предложение, чувства из юности возвращаются. Но я не знаю, почему переход не состоялся.



Я игрок «Борнмута» и наслаждаюсь игрой за клуб. Но я не буду врать: переход в «Манчестер Юнайтед» стал бы воплощением мечты. Но этого не произошло, и я намерен отдавать всего себя «Борнмуту» столько, сколько буду находиться в клубе», — цитирует Кинга TV2.

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