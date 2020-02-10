Моуринью объяснил решение побриться налысо

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью назвал причины смены причёски. 57-летний специалист решил полностью избавиться от волос.

«Время от времени мне нравится делать что-то подобное и экспериментировать. Иногда хочется чувствовать этот холод на голове и меняться.

Но в этот раз всё немного иначе. Я уснул у парикмахера, а когда проснулся, то увидел, что мои волосы выглядят ужасно. Так что я попросил подстричь меня под ноль, ведь, я надеюсь, они отрастут», — цитирует Моуринью Sky Sports.

«Тоттенхэм» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Жозе Моуринью набрали 37 очков в 25 турах Премьер-лиги. Отставание команды от зоны Лиги чемпионов составляет 4 очка.