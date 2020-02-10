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Тухель: Кавани стал лучше тренироваться после закрытия трансферного окна

Тухель: Кавани стал лучше тренироваться после закрытия трансферного окна
Футбол / Франция 0

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о конкуренции в команде и о настрое нападающего Эдинсона Кавани.

«Конкуренция – это в любом случае хорошо. Нам нужны все игроки, и я всегда говорил об этом. Кавани стал лучше тренироваться, потому что трансферное окно закрылось и все вопросы сняты. Это заметно уже несколько дней.

Он очень здорово вошёл в игру и забил крайне важный гол. Это здорово для него и для нас, ведь нам нужны такие опытные и качественные футболисты, как Эди. Они необходимы», — приводит слова Тухеля Goal.com.

В январе этого года сообщалось, что Кавани настроен покинуть «ПСЖ». Новым клубом 32-летнего мог стать «Атлетико», с которым у него есть договорённость по контракту, однако сделке не суждено было состояться. Ожидается, что трансфер произойдёт не раньше лета, когда у форварда истечёт контракт с парижским клубом.

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