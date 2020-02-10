Тухель: Кавани стал лучше тренироваться после закрытия трансферного окна

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель высказался о конкуренции в команде и о настрое нападающего Эдинсона Кавани.
«Конкуренция – это в любом случае хорошо. Нам нужны все игроки, и я всегда говорил об этом. Кавани стал лучше тренироваться, потому что трансферное окно закрылось и все вопросы сняты. Это заметно уже несколько дней.
Он очень здорово вошёл в игру и забил крайне важный гол. Это здорово для него и для нас, ведь нам нужны такие опытные и качественные футболисты, как Эди. Они необходимы», — приводит слова Тухеля Goal.com.
В январе этого года сообщалось, что Кавани настроен покинуть «ПСЖ». Новым клубом 32-летнего мог стать «Атлетико», с которым у него есть договорённость по контракту, однако сделке не суждено было состояться. Ожидается, что трансфер произойдёт не раньше лета, когда у форварда истечёт контракт с парижским клубом.
- 10 февраля 2020
-
12:54
-
12:49
-
12:34
-
11:55
-
11:46
-
11:17
-
11:07
-
10:39
-
10:19
-
09:56
-
09:53
-
09:40
-
09:24
-
09:24
-
08:55
-
08:05
-
07:18
-
04:30
-
04:06
-
03:33
-
03:11
-
02:51
-
02:37
-
02:24
-
02:07
-
01:18
-
01:00
-
00:58
-
00:44
-
00:40
-
00:26
-
00:25
- 9 февраля 2020
-
23:52
-
23:48
-
23:31