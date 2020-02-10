Семак: невероятные цены на российских игроков — следствие лимита и нынешних условий

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о нынешней ситуации в питерском клубе.

«За год изменилось практически 80% стартового состава. С кем-то мы расторгли контракты, кто-то ушёл в другие клубы. Работы сделано было много, но и предстоит сделать немало. До моего прихода я говорил, что нужно провести четыре хороших трансферных окна, то есть два года, чтобы сделать боеспособную по европейским меркам команду.

Цели остаются прежними. Условия меняются, мы, как и все другие клубы, под них подстраиваемся. Те, у кого есть сильные российские игроки, априори выигрывают в этой ситуации. Тем, у кого их нет, приходится за них бороться. Естественно, рынок подогревается. Цены на российских игроков невероятные – это следствие лимита и тех условий, которые сейчас есть.

Мы прекрасно понимаем, что в заявке должно быть 17 российских игроков, так же как и понимаем, что многие из них будут просто тренироваться. Молодые и, может быть, самые талантливые из них будут получать игровое время, остальные будуть находиться в тренировочной обойме и по возможности выступать за «Зенит-2» и тренироваться с основной командой. Других вариантов пока нет», — сказал Семак в эфире «России 24».